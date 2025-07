Editoria Digitale: strumento di connessione e crescita. Quale futuro?

L’editoria digitale sta rivoluzionando il modo in cui l’informazione prende forma e raggiunge il pubblico, diventando un pilastro strategico per la comunicazione moderna. Grazie alla sua capacità di unire velocità, accessibilità e ottimizzazione, rappresenta non solo il presente, ma anche il futuro dell’informazione: un ecosistema dinamico dove storie, brand e territori trovano voce, costruendo connessioni autentiche e durature in un mondo sempre più interconnesso.

La parola ad Agostino Marotta Founder di EditoriaWeb.

Agostino, lei ha fondato un circuito editoriale che ha dato voce a tante storie. Come nasce questa mission?

Da un bisogno profondo di ascolto. Crescendo tra parole, giornali vecchio stile e silenzi digitali, ho capito che dietro ogni professionista, ogni azienda, ogni territorio c’è un racconto che merita dignità. La mia missione è stata – ed è tuttora – dare spazio a ciò che conta, a ciò che emoziona, a ciò che costruisce.

EditoriaWeb oggi è un punto di riferimento. Cosa rappresenta per lei?

È il mio “diario collettivo”. Un luogo digitale in cui le voci si intrecciano, i valori si fanno parola e le identità si riflettono su schermi che, raccontano verità. Ogni articolo pubblicato è un pezzo di fiducia, di crescita, di bellezza condivisa.

La narrazione digitale può davvero trasformare la percezione di un brand?

Assolutamente sì. Le persone si avvicinano, si legano ai significati, non ai loghi. Quando un brand racconta sé stesso con sincerità, con visione e cuore, non vende solo un prodotto, crea connessione. EditoriaWeb è un vero e proprio ponte emotivo, prima che strategico.

La sfida più grande?

Difendere il valore della parola. In un mondo manovrato dalla “schiavitù dei like”, è sempre più necessario il giusto tempo per costruire relazioni autentiche, che restano la cosa più importante in ogni ambito. Io credo nella lentezza dell’approfondimento, nel coraggio dell’identità, nella potenza di ciò che non urla in modo aggressivo e che proprio per questo resta davvero.

Per concludere: qual è il suo sguardo sul futuro?

Sarà un tempo di contaminazioni creative. L’editoria si mescolerà con l’arte, la tecnologia, le emozioni. Ma alla base ci dovrà sempre essere una storia, una verità, una voce che vibra. Io voglio e vorrò sempre continuare a dare forma in modo autentico e profondo a queste vibrazioni.

About Agostino Marotta

Marotta è un imprenditore e giornalista italiano guidato da un focus ben preciso, fondato sul profondo impegno nella trasformazione digitale dell’informazione e della comunicazione strategica.

Con oltre 15 anni di esperienza, ha messo a punto strategie innovative per dare voce ai territori, alle imprese e ai professionisti attraverso contenuti di valore e una narrazione mirata.

Founder e amministratore di 2A Consulting srls, ha creato il progetto EditoriaWeb: un circuito editoriale digitale che connette più di 20 testate online e offre una piattaforma strutturata per la promozione autorevole di brand, iniziative culturali e realtà imprenditoriali. La sua intuizione ha generato migliaia di contenuti ottimizzati per il posizionamento SEO, contribuendo alla visibilità e alla reputazione online di centinaia di clienti.

Come autore, collabora con testate giornalistiche di rilievo come Gazzetta di Milano, Gazzetta della Lombardia e Gazzetta di Napoli e Gazzetta di Salerno, trattando con sensibilità e cura tematiche che spaziano tra cultura, turismo, sostenibilità, economia e sviluppo locale tramite uno stile riconoscibile concreto, elegante e orientato all’impatto sociale.