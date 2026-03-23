Editoria, Gedi passa al gruppo greco Antenna: acquisito il 100%

Milano, 23 mar. (askanews) – Gedi passa di mano: i greci di Antenna Group hanno annunciato l’acquisizione del gruppo editoriale.

K Group, proprietaria di Antenna Group, ha acquisito il 100% di Gedi Gruppo Editoriale da Exor, inclusi il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni.

Con l’acquisizione di Gedi, spiega, Antenna rafforzerà una realtà indipendente di primo piano nel settore dell’informazione e dell’intrattenimento con base in Italia, con una solida presenza a livello internazionale e un appeal globale.

A seguito del completamento dell’operazione di acquisizione del gruppo Gedi da parte di Antenna, Mirja Cartia d’Asero assumerà il ruolo di amministratore delegato. Mario Orfeo, direttore del quotidiano dal 2024, continuerà a ricoprire il suo ruolo alla guida di la Repubblica,

“garantendo continuità editoriale e gestionale”, mentre Linus resterà alla guida delle attività radiofoniche. Lo comunica una nota.

Cartia d’Asero dal 2022 al 2025 è stata Ceo e general manager del gruppo Il Sole 24 Ore.

“A nome di Theodore Kyriakou, Presidente di Antenna Group, e della famiglia Antenna, siamo lieti di dare il benvenuto a GEDI nel nostro Gruppo”, ha dichiarato Mirja Cartia d’Asero, rappresentante di Antenna Group e prossima Ceo del Gruppo Gedi. “Insieme, valorizzeremo la storia delle sue testate e la forza dei suoi brand per creare un gruppo mediatico con portata globale e un impatto significativo”.

“Antenna Group condivide un profondo impegno verso l’integrità, l’indipendenza editoriale e un’informazione affidabile, e attribuisce grande importanza al rispetto della cultura e dell’identità locale, elementi fondamentali per un’editoria solida e credibile – ha proseguito -. Con i talenti altamente qualificati dell’Italia e una comprovata capacità di sviluppare potenti brand internazionali, vediamo un grande potenziale per GEDI nel consolidare la propria posizione come punto di riferimento per il giornalismo di qualità e l’innovazione mediatica”. (fonte immagine: K Group)