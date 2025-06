Editoria, il film Lo Squalo compie 50 anni. Un libro spiega perché ne abbiamo ancora paura

Quando lo squalo non funziona, nasce un capolavoro. In pochi sanno, infatti, che il celebre pescecane meccanico di Jaws – il film cult di Steven Spielberg – non funzionava quasi mai. Eppure, proprio da quel limite tecnico nacque uno dei thriller più iconici della storia del cinema che ha compiuto 50 anni il 20 giugno 2025. A festeggiarlo sarà Andrea Bini, autore di “Jaws – Lo squalo. La forma della paura”, nonché docente esperto di cinema, mass media e cultura italiana all’American University e alla Temple University di Roma. L’occasione è “Sedotti dal brivido. Il fascino oscuro dell’horror”, l’immancabile appuntamento ideato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. L’iniziativa sarà ospitata da Open Space (via XX settembre 5, Roma), il Communication Hub del Cni.

Mercoledì 25 giugno, a partire dalle 18:30, Bini, intervistato dal Consigliere Alberto Romagnoli, svelerà gli intricati e avvolgenti meccanismi del terrore cinematografico, le paure collettive di un’epoca – forse anche della nostra – le regole non scritte ma percepite di un inquietante immaginario della paura non privo della sua “ingegneristica” precisione.