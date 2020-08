Editoria in Campania, contributi da 8 a 15 mila euro: ecco elenchi e graduatorie dei beneficiari

La Regione Campania ha approvato gli elenchi degli ammessi e degli esclusi alle tre linee della procedura di concessione di contributi a favore della stampa quotidiana e periodica, delle emittenti radiotelevisive e delle testate locali online.

Con un decreto dirigenziale che è stato pubblicato venerdì scorso sono stati resi noti importi e ragioni sociali degli editori che otterranno i finanziamenti di sostegno messi in campo dalla Regione Campania.

Per quanto riguarda la linea A dell’intervento, finalizzata a incentivare l’innovazione tecnologica e la valorizzazione dell’attività informativa, sono state ammesse a finanziamento venti domande. Otterranno contributi da un minimo di 8.550 fino a un massimo di 15mila euro per un ammontare complessivo dell’investimento pari a 267.930,01 euro. Ecco l’elenco completo.

La linea B, che punta a sostenere l’occupazione e la formazione nel settore, ha visto approvate nove domande per contributi che saranno finanziati da un minimo di 6mila a un massimo di 24mila euro. Il totale dell’investimento sfiora i 122mila euro. Qui l’elenco completo.

Per quanto riguarda la linea C, finalizzata al sostegno delle comunità locali, dell’intervento, saranno finanziate cinque domande per un importo complessivo pari a 137.656, 40 euro. I contributi andranno da un minimo di circa 26mila fino al massimo di 29.500 euro. Una sola la domanda rigettata. Ecco qui il prospetto.