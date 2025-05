Editoria, Italpress sbarca in Cina e firma un’intesa con CCTV+

Continua l’espansione internazionale dell’agenzia di stampa Italpress che, dopo il recente accordo di Riyadh con l’agenzia di stampa dell’Arabia Saudita SPA (Saudi Press Agency), ha siglato un prestigioso accordo di partnership con la CCTV+, che fa parte di CMG (China Media Group), il più importante gruppo editoriale cinese che comprende anche la televisione di Stato CCTV e l’agenzia di stampa video multimediale internazionale CCTV+.

Questa nuova partnership permetterà ad Italpress di poter diffondere i suoi contenuti multimediali e video in Cina ed al contempo di poter utilizzare video e feed dell’agenzia CCTV+ per i propri format video e per i propri abbonati in Italia ed all’estero.

“Sono veramente lusingato ed orgoglioso di questo importante accordo – afferma il fondatore e direttore dell’agenzia Italpress, Gaspare Borsellino -, in quanto ci permette di poter aprirci a nuovi ed importanti mercati come quello cinese. Ringrazio la direttrice Li Xia e tutto il suo staff per la fiducia riposta sulla nostra agenzia per questa importante e stimolante partnership internazionale che si inquadra all’interno di un ambizioso e strutturato percorso di espansione all’estero, per la diffusione dei nostri contenuti multimediali in un mercato sempre più ampio e globale”.

Soddisfatta di questo accordo anche la direttrice di CCTV+, Li Xia. “Nell’attuale tendenza all’integrazione dei media globali, CCTV+ si impegna a rafforzare gli scambi e la cooperazione con le principali agenzie di stampa internazionali, con l’obiettivo di promuovere un giornalismo diversificato, obiettivo e approfondito. Sono molto lieta – afferma Li Xia – di avviare ufficialmente una partnership per lo scambio di contenuti giornalistici con Italpress, una importante e prestigiosa agenzia di stampa italiana. Questa collaborazione non solo riflette la crescente fiducia reciproca e la collaborazione tra i media cinesi e italiani, ma anche contenuti giornalistici internazionali più ricchi e completi per il pubblico globale.

Italpress offre una solida competenza professionale e vantaggi nel giornalismo in Europa, in particolare in Italia, mentre CCTV+ vanta una solida capacità di raccolta di notizie a livello globale e una rete di distribuzione di contenuti multilingue. Questa partnership consentirà a entrambe le parti di integrare i rispettivi punti di forza e risorse, aprendo nuove strade per la diffusione internazionale delle notizie. In futuro – prosegue -, entrambe le parti approfondiranno la collaborazione in settori quali il giornalismo congiunto, la condivisione di contenuti, la comunicazione tra il personale e la cooperazione tecnica, lavorando insieme per cogliere le opportunità di sviluppo per il settore giornalistico nell’era dell’intelligenza artificiale. Grazie a questa collaborazione, non vedo l’ora di produrre congiuntamente contenuti giornalistici autorevoli, credibili e influenti a livello internazionale, e di contribuire con la forza dei media a rafforzare la comprensione reciproca e l’amicizia tra i popoli di Cina e Italia”.