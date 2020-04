Editoria, librai di Napoli verso lo scontro con la Regione per le riaperture

I librai di Napoli vogliono riaprire i battenti nonostante lo stop imposto dalla Regione Campania. “Abbiamo inviato una Pec alla Regione in cui spieghiamo che siamo favorevoli all’apertura e suggeriamo anche di prendere ad esempio la Regione Lazio che ha disposto l’apertura delle librerie e cartolerie per il giorno 20 aprile in modo tale da poter consentire la sanificazione dei locali”, spiega Gianfranco Lieto, presidente di Ali Associazione Librai Italiani di Napoli aderente a Confcommercio. “Pensiamo che, laddove si ritenga che per approvvigionarsi di articoli di cartoleria e di libri si possa sopperire tramite edicole, supermercati ed altri negozi, si creano di fatto i presupposti per una concorrenza sleale”, sottolineano i librai, contrari all’ordinanza della Regione Campania che ha imposto lo stop all’apertura delle librerie, nonostante l’orientamento opposto dell’ultimo Dpcm che allunga al 3 maggio le misure anti-coronavirus ma ha previsto l’apertura da oggi di cartolerie e librerie sul territorio nazionale.