Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Oltre 18 milioni di euro per le librerie. Sono stati assegnati i crediti d’imposta del Tax Credit Librerie 2020, la misura introdotta dal ministro Franceschini nel 2017 per sostenere le librerie che lo stesso ministro definì un “valido strumento per permettere a alle librerie di proseguire la propria attività e continuare così a essere un presidio culturale soprattutto nei piccoli centri, alimentando la passione per il libro e per la lettura in molte comunità”.