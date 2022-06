Debutto per il nuovo Oggi, il settimanale degli italiani diretto da Carlo Verdelli. Con il numero d’esordio del 9 giugno raggiunge le 270mila copie vendute e per l’uscita di giovedì 16 giugno amplia la tiratura a 400mila copie. Un deciso apprezzamento per il giornale e per l’intero sistema editoriale multimediale, dove in particolare emerge l’ottimo andamento del rinnovato sito oggi.it: dal 9 giugno incrementa di un ulteriore 25 per cento gli utenti unici (fonte Omniture).