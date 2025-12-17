Editoria,esce “La fine del mondo” mensile a fumetti de il manifesto

Roma, 17 dic. (askanews) – Arriva domani in tutte le edicole italiane il numero 0 de “La fine del mondo”, nuovo mensile a fumetti del quotidiano “il manifesto”. Il sottotitolo dice che è “L’ultima rivista di fumetti”,con l’intento di ricostruire un luogo dove gli appassionati e gli incuriositi possono trovare solo storie disegnate. Mancava da tempo, almeno in Italia: 72 pagine a colori, 13 storie inedite, al prezzo di 4 euro (+ il costo del giornale).

Per la prima volta insieme i principali nomi del fumetto italiano e non solo: Zerocalcare, Gipi, Maicol e Mirco, Shintaro Kago, Zuzu, Bruno Bozzetto, Dottor Pira, Blu, Eliana Albertini, Martina Sarritzu, Kalina Muhova, Lise e Talami e Alice Socal. Mentre Gipi disegna la copertina, Zerocalcare inaugura la sua prima storia a puntate in cui a fare da protagonista non ci sarà lui ma personaggi inediti come il signor Gattini.

“La fine del mondo” è stata presentata in anteprima assoluta al Lucca Comics 2025 riscuotendo successo di pubblico. Con quasi quattromila copie vendute in cinque giorni è stato tra i prodotti di spicco dell’intera kermesse.

Dall’inizio del prossimo anno uscirà in allegato a “il manifesto” ogni ultimo mercoledì del mese. Il numero 1 avrà la copertina di Zerocalcare e sarà in edicola il 28 gennaio.