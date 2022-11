Il Change the World Model UN Emirates rappresenta la prima tappa del CWMUN World Program 2022. Il gioco di simulazione ed i suoi meccanismi non differiscono rispetto a quelli dei tradizionali eventi di Diplomatici, ma la favolosa location nella quale si mescolano tradizioni millenarie con lo sfarzo metropolitano, e la suggestiva atmosfera interculturale, conferiscono al Change the World Model UN Emirates il valore di un’esperienza ancor più eccezionale. Gli Emirati Arabi Uniti sono un centro perfetto di osservazione dei maggiori trend globali e quest’anno, con l’EXPO si trasformeranno in una vetrina mondiale in cui i 200 Paesi partecipanti presenteranno al mondo il meglio delle loro idee, progetti, modelli esemplari e innovativi sul tema “Connecting Minds, Creating the Future”. Per questo l’edizione 2022 del Change the World Model UN Emirates costituisce un’esperienza formativa eccezionale e vedrà coinvolti oltre 600 studenti che raggiungono gli Emirati Arabi Uniti da ogni parte del mondo Anche in questo caso, l’aspetto formativo è posto al centro dell’esperienza. Gli studenti dovranno infatti confrontarsi con topics che interessano l’intera comunità internazionale. Il CWMUN Emirates è una iniziativa supportata, come già accaduto per tutte le precedenti edizioni della Conferenza, dall’Ambasciata d’Italia presso Abu Dhabi e dal Consolato Generale d’Italia a Dubai di cui il Console Giuseppe Finocchiaro .