Edizione nazionale delle opere di Gentile: d’Alessandro e Giammattei nella Commissione scientifica

Il ministero della Cultura ha istituito l’Edizione Nazionale delle opere di Giovanni Gentile: è stato previsto un contributo di 45.000,00 euro. La Commissione scientifica preposta all’Edizione Nazionale è composta da: Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e vice presidente del C.N.R.; Gianluca Genovese, professore di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; Stefano Gensini, professore di Filosofia e teoria dei linguaggi presso la Sapienza Università di Roma; Emma Giammattei, professore emerito di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; Giuseppe Parlato, professore emerito di Storia contemporanea presso l’Università Internazionale di Roma; Francesco Perfetti, già professore di Storia Contemporanea presso la Luiss Guido Carli di Roma e presidente della Giunta Storica Nazionale; Matteo Sergio, dottore commercialista e revisore legale, CFO Istituto Treccani; Alessandra Tarquini, professore di Storia contemporanea presso la Sapienza Università di Roma; Oreste Trabucco, professore di Storia della filosofia presso l’Università degli Studi di Bergamo; Mauro Visentin, professore di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Sassari. La Commissione scientifica preposta all’Edizione Nazionale elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario tesoriere. La Commissione scientifica può cooptare studiosi ed eleggere una o più sottocommissioni scientifiche per la predisposizione e l’attuazione del piano editoriale; può, altresì, avvalersi della collaborazione di rappresentanti di altri Ministeri, delle Regioni, di enti locali e culturali per l’adozione delle varie iniziative. Per i membri della Commissione scientifica non è prevista l’attribuzione di compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati.