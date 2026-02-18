Edizioni Musicali Rai Com per “Inferno” di Lucia Ronchetti

Roma, 18 feb. (askanews) – Le Edizioni Musicali Rai Com protagoniste con la prima rappresentazione della versione italiana di “Inferno” di Lucia Ronchetti, in programma domani 19 febbraio alle 20 al Teatro dell’Opera di Roma. Un appuntamento di grande rilievo nel panorama della musica contemporanea, che conferma l’impegno di Rai Com nella promozione e valorizzazione della nuova creazione musicale.

“Inferno”, pubblicato dalle Edizioni Musicali Rai Com, è un’opera di forte impatto drammaturgico e sonoro, scritta per solisti, attori, ensemble vocale maschile, coro misto, quartetto d’archi, ensemble di ottoni ed ensemble di percussioni. Il libretto rielabora l'”Inferno” di Dante, arricchito da un epilogo firmato da Tiziano Scarpa, dando vita a una partitura che intreccia tradizione letteraria e sperimentazione musicale.

Sul podio il maestro Tito Ceccherini, alla guida dell’Ensemble Neue Vocalsolisten e dell’Orchestra e del Coro del Teatro dell’Opera di Roma. La regia è affidata a David Hermann. Tra i solisti: Laura Catrani (Francesca), Leonardo Cortellazzi (Ulisse) e Andreas Fischer (Lucifero).

Con “Inferno” di Lucia Ronchetti le Edizioni Musicali Rai Com confermano il proprio ruolo nella diffusione e nel sostegno della musica d’autore contemporanea.