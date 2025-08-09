Edoardo Bennato al Mediceo Live Festival: energia partenopea e grandi successi a Seravezza

Il ‘Mediceo Live Festival 2025’, che sta animando l’estate versiliese dal 3 luglio al 16 agosto, prosegue il suo percorso di grande successo. Dopo il sold-out de I Nomadi e l’apprezzato spettacolo di Shamzy, l’attenzione si sposta sul prossimo attesissimo evento: il concerto di Edoardo Bennato, in programma a Seravezza martedì 12 agosto alle 21.30 per una grande serata di musica dal vivo. Martedì 12 agosto, presso il Palazzo Mediceo di Seravezza, Bennato porterà sul palco la sua energia unica. Impertinente Peter Pan, allergico a ogni etichetta, Bennato ha scritto e composto capolavori assoluti che sono diventati pietre miliari della musica italiana. Sarà un concerto in cui l’artista proporrà i suoi brani più celebri, perfetti per cantare e ballare a squarciagola. Il Festival è organizzato da Alive, Ceragioli Management e Teatro Verdi di Montecatini. La rassegna, di anno in anno, ha alzato rapidamente l’asticella della qualità, facendo di Seravezza un palcoscenico di livello nazionale e internazionale, con la presenza di artisti di grande spessore e un’organizzazione impeccabile, portando positive ricadute sul territorio. ”Ci sono prospettive di Valparaiso e di Viña Del Mar in Chile che mi sono familiari – dice Bennato – essendoci stato tre volte, e così pure, angoli e stradine di Copenaghen, Londra e Zurigo. Anche di Rio De Janeiro e Buenos Aires conosco luoghi, spiagge ed itinerari, e nei Caraibi ci sono stato la prima volta a 12 anni d’età e ci sono ritornato almeno una ventina di volte, tra Cuba, la Jamaica, S. Domingo, Guadalupe, St. Lucia e tutte le isole di sottovento. È stata una fortuna aver visitato ripetutamente e convulsamente tante parti del mondo. Ma la mia fortuna più grande è quella di essere nato a Napoli, che a questo punto, dopo aver visto tanti posti bellissimi, considero la città più bella del mondo. Napoli e Bagnoli le conosco bene, sono mie e ne parlo da sempre anche nelle canzoni”, conclude.