Edoardo Leo porta “30 notti con il mio ex” a Napoli: tre tappe in sala e un amore dichiarato per la città

di Alessandra Del Prete

Una giornata intensa, scandita dall’affetto del pubblico e dal profumo di un piatto promesso: Edoardo Leo arriva oggi a Napoli per incontrare gli spettatori in occasione dell’uscita della commedia “30 notti con il mio ex”, il nuovo film diretto da Guido Chiesa che lo vede protagonista accanto a Micaela Ramazzotti.

L’attore romano, volto amato del cinema e del teatro italiano, sarà protagonista di un mini-tour tra tre cinema della città: alle 20:20 al Metropolitan, alle 21 al Modernissimo e infine alle 21:50 al The Space. Un autentico slalom tra le sale per salutare chi ha scelto di vivere la magia del grande schermo in compagnia di una storia che mescola ironia, sentimento e fragilità umana.

“Napoli è una tappa fissa per me, una città con cui ho un legame fortissimo,” racconta Leo. “Chi fa teatro lo sa: ci sono luoghi che ti restano addosso, che ti accolgono ogni volta come fosse la prima. Al Teatro Augusteo ho vissuto una delle serate più belle della mia carriera, e ogni volta che torno qui, sento quel calore”.

Il film, che sta riscuotendo un grande successo al botteghino italiano, affronta con delicatezza e ironia il tema del disagio mentale, attraverso la storia di Bruno, un padre che si ritrova a ospitare per un mese la sua ex moglie Terry, appena uscita da un percorso terapeutico. Un pretesto narrativo per scavare nelle emozioni senza rinunciare al sorriso, in perfetto equilibrio tra leggerezza e profondità.

“Parlare di certi temi con il tono giusto è difficile – spiega l’attore – ma questo è il modo che sento più vicino a me. La commedia, quando funziona, riesce ad arrivare dritta dove serve”.

Tanti gli elogi anche per la collega Micaela Ramazzotti, con cui Leo condivide il set dopo vent’anni: “È stato un piacere ritrovarci, c’è stata grande sintonia. E con Guido Chiesa alla regia ci siamo sentiti guidati, mai forzati”.

E tra un applauso e un saluto, Edoardo Leo non rinuncia a un altro rito imprescindibile della sua Napoli: “Spaghetto alle vongole. Quello me lo concedo, sempre”.