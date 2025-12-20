Edoardo Vernazza nuovo presidente di Ance Giovani

È il ligure Edoardo Vernazza il nuovo presidente di Ance Giovani. Vernazza, già Vicepresidente del gruppo, succede ad Angelica Krystle Donati che ha guidato negli ultimi anni i Giovani Ance.

Presidente della San Colombano Costruzioni, fondata nel 2012 insieme alla famiglia, attiva sia nel settore privato che negli appalti pubblici, Vernazza opera nel settore delle costruzioni impegnandosi in particolare in progetti innovativi legati a sostenibilità e economia circolare.

Insieme al Presidente Vernazza, con delega alla tecnologia e innovazione, sono stati eletti anche i Vicepresidenti: Alessandro Angelini con delega all’economico, fiscale e tributario, Paolo Beltrami con delega alle opere pubbliche, Davide Iannini con delega al centro studi, formazione e education, Orfeo Mazzitelli con delega alle relazioni industriali e affari sociali, Michele Mingori con delega a edilizia e territorio, Claudio Ricci con delega alla transizione ecologica e Raffaele Savarese con delega ai rapporti interni.

Ance giovani si pone un obiettivo preciso: il contrasto al disagio abitativo, che colpisce in particolar modo i giovani, tema su cui i Giovani di Ance avvieranno un tavolo di lavoro interdisciplinare finalizzato a esercitare pressioni sull’Europa. Fra le priorità da perseguire anche la spinta su innovazione e sostenibilità investendo in intelligenza artificiale e competenze.

“Impegno, determinazione e spirito di servizio – ha affermato Edoardo Vernazza – affinché Ance Giovani sia portatore di valori e di innovazione in un settore che vive di persone e comunità. Questi i plus del nostro lavoro di squadra serio e concreto per consolidare i traguardi raggiunti e stimolare il dibattito attorno alle nuove sfide che attendono le costruzioni”.