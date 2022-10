Edp, intesa con Verallia per la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici

Verallia, primo produttore europeo per alimenti e bevande, presente in 11 Paesi con 32 stabilimenti, ha affidato a Edp, attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici per l’approvvigionamento di energia elettrica sui suoi stabilimenti di Gazzo Veronese (Verona), Dego (Savona), Carcare (Savona), Villa Poma (Mantova) e Lonigo (Vicenza). La realizzazione dei 5 impianti verrà completata entro il 2023 con il primo, quello di Gazzo Veronese, che entrerà in produzione già a inizio anno. Complessivamente, il progetto coprirà un’area totale di circa 142mila metri quadrati e comporterà l’installazione di oltre 27mila pannelli per 15 MWp di potenza totale installata. Questo progetto è il più importante sottoscritto da Edp con un unico cliente a livello nazionale per la generazione solare distribuita, a dimostrazione dell’impegno di Verallia e di EDP per la transizione energetica. Esso consentirà a Verallia di autoprodurre una quota parte dell’energia elettrica aumentando la propria performance di sostenibilità ambientale attraverso una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera di circa 8mila tonnellate l’anno (pari alle emissioni annuali di circa 7.000 automobili non elettriche). “Edp si pone come partner delle imprese italiane per la transizione energetica, offrendo loro soluzioni su misura per autoprodurre energia solare – ha commentato Andrea Casartelli, Country Manager di Edp Energia Italia – La collaborazione con un grande player internazionale come Verallia ci permetterà di incrementare il trend di crescita che stiamo registrando in Italia e di contribuire a consolidare la crescita globale di Edp”. “La sostenibilità è al centro dell’agenda di Verallia relativa all’energia – dichiara Marco Ravasi, amministratore delegato di Verallia Italia – L’accordo siglato con Edp Energia Italia è per noi strategico perché ci consente di collaborare con uno dei principali operatori a livello globale nel settore delle soluzioni di energia rinnovabile per le imprese, dando un forte impulso al nostro impegno verso la transizione energetica, uno dei pilastri della nostra roadmap al fine di ridurre del 46% le emissioni di CO2 entro il 2030”.

Crescita boom negli ultimi 11 mesi

Dal 2020, EDP Energia Italia è cresciuta in modo significativo sul mercato italiano. Negli ultimi 11 mesi la capacità assicurata è cresciuta di 5 volte rispetto all’intero 2021. Questa crescita, insieme alla capacità solare contrattualizzata da Enertel, società acquisita nel 2021, porta la posizione di EDP nel mercato del solare distribuito in Italia a 70 MWp.