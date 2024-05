EdTech, formazione con la realtà estesa: 4,6 milioni per startup, Pmi e Mid-Cap

Finanziato da Horizon Europe, il progetto XR4ED ha pubblicato due open call, una Call for Developers e una Call for Pilots, con scadenza fissata al 3 luglio 2024.

XR4ED ha l’obiettivo di unire le comunità dell’educational technology (EdTech) e della realtà estesa (XR) per creare una piattaforma di riferimento in Europa dedicata all’apprendimento e alla formazione attraverso le tecnologie XR. La piattaforma si propone come punto di accesso centrale per soluzioni già esistenti e mira a posizionare l’Europa al vertice delle tecnologie formative.

Per questo, la Call for Developers punta a sviluppare nuove soluzioni e componenti per la piattaforma, mentre la Call for Pilots mira a implementare progetti pilota e a dimostrare i vantaggi dell’adozione delle tecnologie XR in contesti formativi.

Possono partecipare start-up, PMI, mid-cap, organizzazioni non profit e organizzazioni come scuole, licei, università e istituti di formazione professionale (VET) che lavorano con tecnologie XR o che promuovono soluzioni digitali per l’apprendimento.

Il budget totale stanziato è di 4.600.000 milioni di euro. In particolare, i progetti selezionati riceveranno fino a 230.000 euro ciascuno, oltre a sessioni di mentoring, workshop e altri servizi per scalare le proprie soluzioni. L’intenzione è finanziare 20 progetti della durata di 12 mesi.