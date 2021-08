Eduardo Alfano è il nuovo pizzaiolo della Tenuta Il Palagio di Sting

Sting, star internazionale della musica, e sua moglie Trudie Styler scelgono un pizzaiolo napoletano, Eduardo Alfano, per la Tenuta Il Palagio Farm Shop, di cui da qualche anno sono proprietari. Alfano è già molto conosciuto nell’ambiente per essere l’anima di 1000 Gourmet, un brand che ha locali a Venezia e Napoli (via Chiaia) e produce un’ottima pizza. Con l’arrivo di Alfano si punta a dare una dimensione di massima qualità alla pizzeria della tenuta toscana, che Sting e sua moglie gestiscono ormai in prima persona sia per quel che riguarda i prodotti agricoli sia per l’aspetto relativo ai locali aperti al pubblico.