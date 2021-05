“Eduardo fuori scena”, su Rai5 un documentario di Saponaro per l’anniversario della nascita

Eduardo De Filippo: dall’acquisto del teatro San Ferdinando e la sua apertura a Napoli nell’immediato dopoguerra, all’impegno per i ragazzi in carcere, fino alla nomina a Senatore della Repubblica. E’ la testimonianza a tutto campo di un uomo del Novecento che ha portato il teatro nel mondo e il mondo a teatro, quella proposta in “Eduardo, la vita che continua” un documentario di Francesco Saponaro scritto con Antonella Ottai e Paola Quarenghi su “Eduardo fuori scena”, in onda lunedì 24 maggio alle 21.15 su Rai5 per “Sciarada, il circolo delle parole”, in occasione dell’anniversario della nascita del grande drammaturgo napoletano. Il documentario ospita materiali e contributi di Luca De Filippo, Francesco Rosi, Raffaele La Capria.