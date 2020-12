“Educare Insieme”, avviso da 10 milioni di euro: progetti contro le disuguaglianze dei minori

È pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia l’avviso pubblico a sportello Educare insieme, 10 milioni per il contrasto della poverta’ educativa, delle disuguaglianze e i divari socio-economici sulle persone di minore età, acuiti dalla pandemia da COVID-19″. Lo scrive su facebook la ministra della Famiglia Elena Bonetti, concludendo che “con questo ultimo bando sono 199 i milioni che ho scelto di investire nel 2020 in attivita’ educative per i bambini e i ragazzi. Una spesa senza precedenti nel nostro Paese, per mettere le nuove generazioni finalmente e davvero al centro”.