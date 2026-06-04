Educazione alimentare e territorio, a Salerno Carmela Serluca e l’Aps Moby Dick Ets incontrano i giovani

Un incontro tra formazione, cultura agroalimentare e promozione dei sani stili di vita. È questo il senso dell’iniziativa in programma martedì 9 giugno 2026 alle 17,30 a Salerno, presso la sede dell’Ipseoa “R. Virtuoso” in via Pertini 6, dove si terrà l’apericena dal titolo “La Grande Ricchezza: Prodotti agroalimentari tradizionali e giovani per la promozione dei sani stili di vita”, promossa dalla Regione Campania.

Al centro dell’evento c’è il patrimonio dei Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) campani, che con 614 eccellenze fanno della regione una delle realtà più ricche d’Italia in termini di biodiversità e identità gastronomica. Un capitale che l’iniziativa punta a trasformare in leva educativa e opportunità di sviluppo per le nuove generazioni.

Studenti protagonisti e ambasciatori del territorio

L’apericena sarà interamente realizzato dagli studenti dell’Ipseoa “R. Virtuoso”, che per l’occasione vestiranno i panni di “Ambasciatori dei PAT”. L’esperienza sarà pensata come un percorso immersivo tra degustazione, educazione alimentare e valorizzazione del territorio, con un forte taglio formativo e di marketing territoriale.

Il programma e gli interventi

L’incontro sarà coordinato da Vincenzo La Croce, esperto di marketing strategico ed ESG. Previsti gli interventi di Concetta Saviello, dirigente scolastico dell’Ipseoa “R. Virtuoso”; Francesco Piemonte, presidente dell’APS Moby Dick ETS; Alessandro De Fraia, responsabile De.Co. e prodotti tradizionali della Regione Campania; oltre ai produttori locali di PAT.

Le conclusioni saranno affidate a Maria Carmela Serluca, assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

Giovani, cibo e identità

“Promuovere sani stili di vita significa riconnettere i giovani alle proprie radici e offrire strumenti concreti per trasformare il patrimonio agroalimentare in opportunità di auto-imprenditorialità”, ha sottolineato Francesco Piemonte, presidente di APS Moby Dick ETS, promotrice dell’iniziativa.

L’evento punta infatti a rafforzare il legame tra giovani, alimentazione consapevole e territorio, con un’attenzione particolare alla prevenzione delle cattive abitudini alimentari e alla valorizzazione della tradizione come risorsa economica e culturale.