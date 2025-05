Educazione alla legalità economica, la Gdf nelle scuole di Napoli

Nei giorni scorsi, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Guardia di finanza e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si è concluso il ciclo di incontri con le scuole della provincia partenopea. Il progetto “Educazione alla Legalità Economica”, previsto dall’accordo, è finalizzato, nello specifico, a diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”, la cui salvaguardia, a tutela del Paese e dei cittadini, è affidata alla Guardia di finanza. Gli incontri, iniziati alla fine dello scorso anno, hanno visto la partecipazione di più di mille alunni, di età compresa tra i 9 e 18 anni, per un totale di 74 classi, raggiungendo tutti i livelli di scolarizzazione. In particolare, le Fiamme Gialle, anche attraverso l’ausilio di kit multimediali e con un linguaggio parametrato alla platea di giovani interlocutori, hanno reso accessibili tematiche talvolta impegnative e complesse, relative all’attività del Corpo, come ad esempio quelle relative all’evasione fiscale e agli illeciti in materia di spesa pubblica. In diverse occasioni, le unità cinofile dei “Baschi Verdi” di Napoli hanno effettuato dimostrazioni pratiche, simulando controlli antidroga e illustrando, contestualmente, gli effetti dell’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope sulla persona. Gli alunni, al riguardo, hanno mostrato un pieno coinvolgimento e hanno posto ai militari numerosi quesiti sulle molteplici attività istituzionali del Corpo.