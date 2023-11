Educazione ambientale nelle scuole, il decreto non decolla. Marevivo in piazza, flashmb a Napoli e Genova

Dopo il flash mob di Marevivo del 13 novembre per richiedere i Decreti attuativi della Legge Salvamare, ora si chiede l’attuazione dell’Art. 9 “Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell’ambiente“, che prevede la promozione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito,”nelle scuole di ogni ordine e grado“, di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne.

Il provvedimento legislativo promosso dalla Fondazione Ambientalista e sostenuto da tutto il Mondo del Mare, che ne ha seguito l’iter legislativo durato ben 4 anni, è stato approvato all’unanimità al Senato l’11 maggio 2022, ma è ancora privo ancora dei Decreti attuativi per essere operativo.

L’appello è sostenuto da Napoli e Genova, due tra le più importanti città di mare del Paese.

Durante l’evento inizierà una raccolta firme per sollecitare l’appello.

PROGRAMMA

Benvenuto

Angela Procaccini, Preside Istituto Bianchi Napoli

Carmine Esposito, Delegato Marevivo Regione Campania

Introduzione

Rosalba Giugni, Presidente Fondazione ETS Marevivo

Presentazione Documento di proposta Art. 9 Salvamare

Ferdinando Boero, Presidente Fondazione Anton Dohrn

Interventi

Maura Striano, Assessore Pubblica Istruzione Comune di Napoli

Marta Brusoni, Assessore Pubblica Istruzione Comune di Genova

Conclusioni

Paola Frassinetti, Sottosegretaria del Ministero Istruzione e Merito

Flash mob “L’Urlo del Mare”