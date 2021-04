Educazione digitale in tv, la sfida vinta di Striscia

(Adnkronos) – L’Italia e l’educazione digitale, un binomio che stenta a decollare. Il Paese fatica a mettersi al passo di altre realtà europee e mondiali, con inevitabili ricadute sull’economia e sulla competitività delle aziende made in Italy. Ma non sono solo le imprese a sentire il peso di questo gap. In un mondo sempre più digitalizzato e dominato da web e social, orientarsi non è facile per gli stessi cittadini. Per questo, in assenza di strumenti pubblici, ci si rifugia proprio su internet per cercare indicazioni affidabili e non cadere nelle trappole che questo mondo può nascondere.