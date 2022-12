Educazione finanziaria: analizziamo il successo dei corsi di trading con gli esperti di TradingCenter.it

Dopo l’intenso rally rialzista che ha interessato le piazze finanziarie nel quarto trimestre, i corsi dei principali indici internazionali hanno dato il via ad una fase di assestamento; ma a dispetto di un contesto caratterizzato da bassa volatilità, tipico di una calante percezione del rischio, sia gli addetti ai lavori sia gli investitori cercano di carpire ogni minimo segnale che faccia presagire un risveglio del bear market o una prosecuzione dell’upward trend. Il sentimento comune oscilla, infatti, tra il timore di veder andare in fumo i recenti recuperi e la brama di lasciarsi sfuggire un’eventuale inversione di tendenza di medio periodo.

In questi casi il solo modo per rimanere investiti, affrontando qualsiasi scenario vada a delinearsi, è adottare una corretta pianificazione: come insegnano i precetti dell’eduzione finanziaria, si può dare stabilità ai portafogli attribuendo al loro interno il giusto peso alle strategie di breve termine e alle strategie di lungo termine.

Naturalmente la speculazione di breve termine individua un approccio abbastanza sofisticato, perciò, prima di riuscire a costruire un personale modus operandi, è opportuno acquisire determinate competenze: in tal senso, una strada percorribile da qualsiasi profilo di risparmiatore, per costruire un personale bagaglio di conoscenze, è rappresentata dalla partecipazione ad un corso di trading. Un iter formativo di questo tipo ha lo scopo di fornire all’utente tutti i concetti teorici, necessari per investire sui mercati in completa autonomia. È chiaro che molte risorse didattiche siano accessibili solo a pagamento, tuttavia, aderendo ai servizi dei broker online, di norma è possibile partecipare a percorsi di studio open source.

I migliori corsi di trading online gratuiti, come spiegato su TradingCenter.it, portale di formazione finanziaria, sono strutturati in modo da fornire un adeguato supporto sia ad un principiante sia ad un profilo più avanzato. Infatti, i vari moduli didattici prevedono una taratura del livello di difficoltà proprio in base al grado di preparazione e di esperienza del fruitore. Inoltre gli investitori, per ottimizzare l’apprendimento in base alle personali skill, hanno la possibilità di scegliere tra varie modalità di somministrazione: difatti i tradizionali testi e manuali in formato cartaceo o digitale, possono essere sostituiti da contenuti audiovisivi e da sessioni live in aula o individuali con professionisti della finanza.

Corsi di trading: come orientarsi fra le varie proposte

Gli esperti di TradingCenter.it hanno redatto una guida ben articolata in cui vengono analizzate varie proposte didattiche a disposizione del risparmiatore. Nell’approfondimento, ovviamente, è possibile trovare sia i corsi tenuti da figure indipendenti, che operano quotidianamente in borsa, sia risorse messe a disposizione a titolo gratuito per i propri iscritti dagli intermediari finanziari, che permettono di negoziare le asset class attraverso i circuiti over the counter.

È bene quindi individuare il corso di formazione più in linea con il proprio di livello di preparazione, così da poter operare al meglio all’interno dei mercati finanziari.

Corsi di trading avanzati a pagamento

Fra i corsi a pagamento, che prevedono però livelli di preparazione abbastanza elevati, si segnala il corso forex di Alfio Bardolla, per chi è interessato a trattare le coppie di valute sul foreign exchange market, oppure la masterclass sul commodity spread trading per un approccio più professionale nella negoziazione delle materie le prime.

Anche il corso di trading di Marco Casario è parecchio gettonato fra gli aspiranti trader, ma è opportuno evidenziare che, sebbene la qualità della formazione sia estremamente elevata, il costo del servizio non è così trascurabile.

I percorsi di formazione gratuiti dei broker online

Vi sono poi, come già anticipato, risorse gratuite che non difettano di certo nel fornire le basi per iniziare ad operare in borsa e per costruire una strategia di investimento ben articolata.

Fra queste meritano una citazione la trading Academy di eToro, un ricchissimo archivio digitale con contenuti audio-video che facilitano l’apprendimento degli utenti, e il corso di trading di XTB, broker online di primaria importanza a livello internazionale. L’aspetto più interessante di tali risorse è rappresentata dalla possibilità di valutare l’efficacia delle informazioni con demo account, che permettono di negoziare senza rischiare i propri risparmi.