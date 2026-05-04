Educazione finanziaria: “Inventiamo una banconota”, i vincitori premiati in Banca d’Italia a Napoli

Sono stati premiati oggi nella sede di Napoli della Banca d’Italia i vincitori del premio “Inventiamo una Banconota”, promosso da Banca d’Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito delle iniziative di educazione finanziaria rivolte alla scuola. L’iniziativa coinvolge studentesse, studenti e insegnanti delle scuole primarie e secondarie in un progetto integrato nella programmazione didattica, che prevede la realizzazione di un bozzetto di una banconota immaginaria. Il tema dell’edizione 2025/26 è stato: “La nuova faccia dell’euro: identità, natura e cultura”. Tra i bozzetti elaborati dagli istituti iscritti al concorso per l’aggregato regionale Campania, Puglia e Basilicata ne sono stati selezionati nove (tre per ogni livello di istruzione). La giuria, presieduta dalla direttrice della sede, Daniela Palumbo, e composta da Enrica D’Aguanno, docente di graphic designer all’ Accademia di Belle Arti di Napoli, Maurizio de Giovanni, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo, da Renata Picone, professore ordinario di Restauro all’Università degli Studi di Napoli Federico II e da Filomena Petrone, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regione Campania. Le scuole vincitrici dell’aggregato regionale hanno ricevuto una somma in denaro (di duemila euro) per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche e concorreranno all’aggiudicazione del premio nazionale e del premio “social”, che si terrà a Roma il 15 maggio.