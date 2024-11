Educazione finanziaria: la Campania resta sotto la media nazionale e nella regione emerge un divario di genere più marcato soprattutto nella fascia 35-44 anni. È quanto emerge dai dati della nuova edizione dell’Edufin Index di Alleanza Assicurazioni raccolti dall’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni insieme a Fondazione Mario Gasbarri e con la collaborazione scientifica di SdaBocconi, School of Management, e presentati oggi a Napoli nel corso della sesta tappa del ”Tour dell’Educazione Finanziaria” lanciato da Alleanza Assicurazioni, Compagnia del Gruppo Generali, presente in Campania con 40 agenzie, 40 agenti e 1119 collaboratori. Nell’occasione, presso il Quartiere Intelligente, Alleanza Assicurazioni ha promosso un dibattito su educazione finanziaria, empowerment al femminile e alfabetizzazione giovanile introdotto dal saluto istituzionale di Chiara Marciani, Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli e Maria Antonietta Ciaramella, Coordinatrice dell’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Campania. Moderati dalla giornalista e scrittrice Annalisa Monfreda, sono intervenuti: Laura Zaetta e Alessandra Grimoldi rispettivamente Responsabile Bancassurance e Responsabile Communication & Content Marketing di Alleanza Assicurazioni, Roberta Marino, Professoressa di Diritto Privato Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni, Ornella Auzino Founder Le Mie Borse srl e Co-Founder Artisan Bag Academy, Sara Bitetti, Segretario generale di Consumers’ Forum. In Campania, secondo l’Edufin Index 2024, l’alfabetizzazione finanziaria è inferiore di due punti rispetto alla media nazionale (54 vs 56) ma supera di un punto la media del Sud Italia e delle Isole (53). In nessuna regione italiana il livello di educazione finanziaria raggiunge la sufficienza (60), ma in tutto il Sud Italia è particolarmente bassa la consapevolezza sui temi finanziari e assicurativi. In Campania la consapevolezza riguardo ai temi finanziari e assicurativi (Awareness Index) supera di due punti la media del Sud Italia (52 vs 50), mentre passando ai comportamenti (Behavioural Index) risulta ancora meno attenta la gestione delle finanze (55 vs 56). Per quanto riguarda la disuguaglianza di genere, la Campania registra un dato peggiore rispetto alla media nazionale. Il gender gap qui è più ampio: 8 punti rispetto ai 5 registrati a livello italiano. Nel dettaglio, per le donne campane l’Edufin Index si ferma a 50, valore tra i più bassi in Italia, rispetto al 58 degli uomini (in Italia, donne 53 vs uomini 58). Si riduce il gender gap nelle nuove generazioni, passando da un divario di 15 punti nella fascia 35-44 anni a 2 punti nella fascia 18-34 anni. I giovani campani hanno un’alfabetizzazione finanziaria in linea con i coetanei italiani (52).