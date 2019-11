“Educhiamo”, 30 milioni nella legge di bilancio per finanziare il bando sulle politiche familiari

“Nella legge di bilancio ci sono dei fondi stanziati per le politiche familiari, 30 milioni di euro verranno finanziati per un bando che si chiama ‘Educhiamo’ per progetti diffusi nel territorio con un’ovvia particolare attenzione ai territori disagiati, di maggior degrado, per favorire progetti di carattere educativo, riqualificazione di luoghi, servizi alle famiglie, formazione alla genitorialita’, sviluppo dei progetti di educazione non formale in un’alleanza tra i Comuni e gli enti territoriali, il terzo settore e le associazioni”. Ad annunciarlo è Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunita’ e la famiglia. “Il nostro Paese – ha aggiunto Bonetti – e’ ricco di un’esperienza educativa di questo tipo, e’ venuto il momento di metterla a sistema, sostenerla, valorizzarla perche’ l’educazione e’ oggi la colonna portante che vogliamo interpretare nel nostro progetto politico per il futuro”.