“Effatta”, nasce in Campania la prima App per la fattura elettronica direttamente da excel

Alla vigilia dell’approvazione delle nuove norme che renderanno obbligatoria la fatturazione elettronica per tutti i professionisti arriva il primo sistema informatico che ne consentirà l’emissione direttamente in formato excel. A metterlo a punto, gli sviluppatori della “Effatta.”, giovanissima azienda campana nata nel 2018, che annovera tra le sue partnership tecnologiche aziende prestigiose come la Green Vulcano (unica azienda italiana selezionata tra i 10 casi d’eccellenza al 14° Mit Cio di Boston nel 2017), e che ha puntato l’intero know how sugli obiettivi della semplificazione, della velocizzazione, della personalizzazione e dell’aggiornamento dei processi del sistema di gestione e conservazione delle e-fatture e dei relativi dati.

“Il professionista – spiega Marco D’Ambrosio, Ceo di Effatta. – si troverà dunque davanti ad uno strumento particolarmente intuitivo e personalizzato, di una semplicità assoluta, flessibile, fortemente integrato ed integrabile con tutti gli altri sistemi informatici. Potrà, insomma, contare su un’App e una piattaforma che sarà ad hoc per stile ma soprattutto per contenuti e quindi adeguata ad ogni singolo professionista ad ogni distinto ordine professionale”.

Con la possibilità di emettere e ricevere direttamente in excel, tra i punti di forza di Effatta. (nome scelto col il punto per sottolineare la semplicità e la rapidità di operazioni che si concludono in pochissimi step, cioè oltre la metà di quelli attualmente in circolazione) ci sono la sicurezza, i costi particolarmente contenuti, personalizzati e convenzionabili con gli enti professionali, l’assistenza h24 di un team di specialisti e l’integrabilità del sistema con tutti i gestionali e i software.