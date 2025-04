Effetto dazi, lunedì nero per le Borse in tutto il mondo. Piazza Affari ai minimi da agosto: – 7%

“I mercati asiatici e globali hanno subito un altro sell-off poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha mostrato alcun segno di arretramento dal suo aggressivo programma dei dazi, nonostante i forti ribassi dei mercati azionari. Il Nikkei è sceso di un altro 6%, gli indici cinesi dell’8% ancora peggio Taiwan con cali superiori al 10% e Hong Kong con perdite superiori al 13%. Traumatico anche l’avvio in Europa. L’indice tedesco evidenzia un ribasso del 7%, quello italiano del 7%, quello francese del 6%. Male anche i cfd sui future USA con perdite attorno al 5%. Gli investitori avevano sperato che il danno economico avrebbe spinto a ripensare la politica, ma Trump ha insistito sul fatto che la ‘medicina’ era necessaria per fare tornare in equilibrio la bilancia commerciale e aumentare la produzione statunitense (con un conseguente incremento dei posti di lavoro). Le ritorsioni della Cina e le probabili reazioni degli altri paesi colpiti hanno incrementato le preoccupazioni degli addetti ai lavori su una caduta della domanda globale a causa di una conclamata guerra commerciale”. Così Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, in merito al crollo dei mercati azionari in Asia e in Europa.

“Mentre aumentano i timori di una recessione negli Stati Uniti (le nostre probabilità sono fissate al 50%), i mercati stanno rapidamente scontando molteplici tagli dei tassi della Federal Reserve, potenzialmente a partire da maggio, sebbene il presidente Jerome Powell rimanga cauto in mezzo ai rischi di inflazione. Al momento il mercato sconta 5 tagli dei tassi di interesse da parte del FOMC, la commissione operativa della Fed, nel corso del 2025”, sottolinea Diodovich, che in merito alla Cina sottolinea invece come “le interruzioni della catena di approvvigionamento dovute ai dazi si stanno propagando nel commercio globale, con la Cina che segnala di essere pronta per una situazione di stallo prolungata e di continuare a porre limiti all’esportazione di terre rare (in particolare antimonio, germanio e gallio)”. Tra gli indici, conclude l’analisi, “solamente il Vix mostra un rialzo del 14% salendo sopra 34. Tra le valute la più forte è il franco svizzero seguito dallo yen giapponese.Tra le commodities segnali positivi dall’argento. Tra i bond salgono le quotazioni dei governativi in particolare quelli tedeschi”

In Italia

Vendite senza distinzione a Piazza Affari con il Ftse Mib che lascia sul terreno il 7% a 32.270 punti ed è sui livelli di agosto 2024. Lo spread conferma il rialzo con il differenziale tra Btp e Bund che sale di 11 punti base a 130 punti. Il rendimento del decennale italiano è su 3,73% mentre il bond tedesco scende di 14 punti base al 2,43%. Leonardo che ha faticato più di altri ad entrare agli scambi, lascia sul terreno il 16,4%, Iveco l’11,2%. Giù poi le banche con il -12% di Popolare di Sondrio il -11,2% di Mps e il -10,7% di Banco Bpm. Bper perde il 9,4%, Unicredit l’8,7%, Intesa il 7,8%. Tra gli altri titoli Iveco cede il 7,9%, Prysmian il 9,3%, Unipol l’8,5%, Saipem il 7,5%.