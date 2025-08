“Effetto Rosa”: Zoomarine annuncia la nascita di due fenicotteri minori

Traguardo straordinario per questa specie classificata come prossima alla minaccia

Roma, 4 ago. (askanews) – Zoomarine, il parco acquatico e zoologico di Torvaianica, annuncia la nascita di due piccoli di fenicottero minore (Phoeniconaias Minor), specie che in natura sta diminuendo a causa del degrado e del disturbo degli habitat. I 4 principali siti di riproduzione, di cui 3 in Africa ed 1 in India, si stanno impoverendo a causa di molti fattori fra cui fluttuazioni dei livelli dell’acqua e l’inquinamento. I due piccoli, nati circa un mese fa, sono attualmente di colore grigio. Solo con il tempo, grazie ad un’alimentazione ricca di carotenoidi, pigmenti contenuti in alghe, piccoli crostacei e microorganismi, assumeranno il tipico colore rosa che contraddistingue gli adulti. A Zoomarine si trova ormai una colonia stabile di 33 esemplari.Per celebrare la nascita Zoomarine a Torvaianica che sta compiendo vent’anni, e Aquafelix a Civitavecchia hanno deciso di unirsi in un’iniziativa speciale: “Effetto Rosa”, un flamingo party total pink in omaggio ai nuovi nati fra il 9 e il 10 agosto, con braccialetti fluo in regalo e piscine popolate da gonfiabili rosa. Zoomarine e la sua Fondazione hanno accettato di contribuire alla salvaguardia del fenicottero minore, specie in pericolo soprattutto nell’Africa meridionale, ed in passato hanno rappresentato l’Italia in occasione di una rete internazionale che si è costituita per salvare migliaia di esemplari in difficoltà inviando personale specializzato in ornitologia in Sudafrica per operare al fianco del team del Centro di Recupero per Uccelli Marini locali presso la diga di Kamfers, uno dei principali siti di nidificazione per i fenicotteri minori.