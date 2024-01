Efficientamento energetico, 10 milioni per le aziende della Liguria

In arrivo 10 milioni di euro per le imprese liguri che investono in efficientamento energetico. È quanto ha stanziato Regione Liguria, su iniziativa dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, per lo strumento finanziario rientrante nell’azione 2.1.2 del Pr fesr 2021-2027.”Produrre meglio e consumare meno: è l’obiettivo che, in linea con lo schema di Piano Energetico Ambientale Regionale 2030, stiamo da tempo perseguendo per aiutare le imprese a ridurre le emissioni e a contenere i costi energetici – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Energia Alessio Piana -. Questi nuovi 10 milioni di euro, che includono tra i potenziali beneficiari anche il mondo della grande impresa per la parte a finanziamento agevolato, si aggiungono a quelli attivati nei mesi scorsi in favore esclusivo delle micro, piccole e medie e degli enti locali”.”L’invito – aggiunge l’assessore – è quello di sfruttare questa opportunità, che sarà attiva a partire dal prossimo 16 febbraio, che combina strumenti agevolativi come il fondo perduto (a copertura del 43 per cento dell’investimento), il finanziamento a tasso agevolato (a copertura del 45 per cento dell’investimento) e l’abbattimento dei costi di garanzia per rinnovare energeticamente i propri immobili aziendali”.