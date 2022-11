Efficienza energetica degli edifici: contributi ai Comuni per 320 milioni di euro

Da martedì 8 novembre sul Mercato elettronico della Pa-Mepa, gestito da Consip, sarà possibile effettuare acquisti di prodotti per l’efficientamento energetico degli edifici e la produzione di energia da fonti rinnovabili per i Comuni che intendano accedere al finanziamento previsto dall’Avviso C.S.E. 2022 del ministero della Transizione Ecologica (oggi ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica). Gli acquisti – che saranno effettuati con Richieste di offerta (Rdo) attraverso modelli di negoziazione e relative schede di offerta appositamente predisposti – riguardano impianti fotovoltaici, solari termici per uffici e scuole, a pompa di calore per la climatizzazione (con i relativi servizi connessi), sistemi di relamping, chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare, generatori a combustibile, caldaie a condensazione, servizi di certificazione energetica (Ape) per scuole, uffici e altre destinazioni d’uso. In base all’Avviso C.S.E. 2022, tali interventi sono finanziati con contributi a fondo perduto pari al 100%, grazie alle risorse dell’iniziativa ‘React-Eu’ destinate all’Asse prioritario VI del Programma Operativo Nazionale (Pon) ‘Imprese e competitività’ 2014-2020.

I contributi vengono assegnati fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 320 milioni/euro e il 50% delle risorse è riservato agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Gli interventi riguardano edifici di proprietà delle Amministrazioni comunali (esclusi dunque gli immobili in semplice detenzione o possesso), posti sul territorio nazionale e adibiti a uso pubblico. Ogni amministrazione può presentare fino a un massimo di cinque istanze di contributo, ciascuna non inferiore a 40mila euro, e non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (attualmente pari a 215mila euro). Una volta predisposta l’acquisizione sul Mepa, dal 23 novembre i Comuni potranno poi accedere alla Piattaforma telematica Cse 2022 e avviare la richiesta di finanziamento, la cui trasmissione può essere effettuata a partire dal 30 novembre, giorno di apertura dello sportello, sino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 28 febbraio 2023. Per ulteriori informazioni si può consultare la sezione dedicata sul Portale degli Acquisti (https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_progetti-Servizi_cse.html). Iscrizione https://it.surveymonkey.com/r/ avvisoCSE_4nov).