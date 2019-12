Efficienza energetica e mobilità sostenibile: due nuove applicazioni targate Snam

Snam ha sviluppato due nuove App dedicate al settore dell’energia, dalle sfide dell’efficienza energetica e del gas rinnovabile ai dati di scenario europei. La prima, SnApp, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, e’ un gioco facile ed intuitivo, rivolto a tutte le eta’. Si tratta di un gameplay strutturato in due moduli, ciascuno di 12 livelli, dedicati rispettivamente alla mobilita’ sostenibile a biometano e all’efficienza energetica. In entrambi i casi, per poter accedere al livello successivo, l’utente deve comporre manualmente un puzzle. Superato ciascun livello, comparira’ una pillola informativa sui temi della transizione energetica. Nel primo modulo, la sfida consiste nel comporre di volta in volta il percorso migliore per permettere la raccolta dei rifiuti e la loro conversione in energia rinnovabile. Nel secondo modulo ci si puo’ confrontare con gli aspetti della riqualificazione energetica attraverso la creazione di un cappotto termico per isolare l’edificio e, quindi, garantire un risparmio di energia in ogni condizione climatica.