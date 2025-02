Efficienza energetica e nuove tecnologie, Graded al Summit RetrofitTech and Sustainable Buildings MENA

Sì é conclusa ieri a Dubai (Sofitel hotel in Downtown), la due giorni della decima edizione della conferenza Retrofit Tech & Sustainable building MENA, a cui Graded, società napoletana del settore energetico, ha preso parte con l’ingegnere Giada Boudekji su invito del Professore Ghalib Kahwaji dell’università RIT, con cui l’azienda collabora da anni nello sviluppo di importanti progetti di ricerca.

L’evento, sponsorizzato dalle maggiori aziende del settore degli Emirati, rappresenta un’opportunità per aggiornarsi sulle linee guida dell’efficientamento energetico nel 2025 e sulle tendenze future, sulla condivisione di nuove tecnologie in materia di manutenzione e performance, nonché sul ruolo dell’AI nel campo energetico.

Negli Emirati Arabi la società guidata da Vito Grassi ha già avviato da tempo una serie di sperimentazioni su fonti rinnovabili come la geotermia e l’idrogeno combinato con l’energia solare, grazie a partnership importanti con primarie università.

In collaborazione con il Rit di Dubai Graded ha sviluppato un progetto di ricerca sull’energia geotermica finalizzato a migliorare l’efficienza dei servizi di climatizzazione negli Emirati Arabi. In partnership con l’università di Sharjah, invece, l’azienda ha avviato un progetto sulle micro celle ad idrogeno: l’impianto punta a ridurre di circa il 40% i consumi energetici negli edifici. Il progetto si basa su un sistema di alimentazione a micro-rete a celle a combustibile fotovoltaico/idrogeno e utilizza le tecnologie integrate di raffreddamento a soffitto radiante e del tetto freddo.

L’obiettivo è utilizzare questi impianti pilota di micro-cogenerazione, studiarne i benefici ambientali e replicare la tecnologia su larga scala, affinché si possano raggiungere i target di carbon neutrality. Un obiettivo ambizioso che può essere raggiunto più facilmente attraverso un costruttivo modello di partenariato tra Università, Enti Pubblici, centri di Ricerca ed aziende.