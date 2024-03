Efficienza energetica e nuove tecnologie: Graded e BFe al KEY – The Energy transition Expo

Giovedì 28 e venerdì 29 febbraio Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, e BF Energy (joint venture tra Graded e Bonifiche Ferraresi) hanno partecipato al KEY- The Energy Transition Expo, il più importante evento europeo dedicato alle tecnologie, ai servizi, alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili in Italia e nel bacino del Mediterraneo. Per le due società è stata l’occasione per aggiornarsi sulle tecnologie più all’avanguardia, soprattutto nel campo solare, e incontrare diversi collaboratori e fornitori. All’evento, che si è tenuto alla Fiera di Rimini da 28 febbraio al 1° marzo, erano presenti realtà nazionali ma anche internazionali. Hanno partecipato per Graded Claudio Miranda e Maria Teresa Russo. Per BFe Michele Cecere e Sveva Vollero.

I numeri

L’edizione 2024 di KEY – The Energy Transition Expo si è chiusa con numeri da record. Sono cresciute, infatti, del 41% rispetto all’anno scorso le presenze totali alla kermesse, organizzata da IEG (Italian Exhibition Group). Salgono del 60% le presenze internazionali e del 30% i brand espositori, per un totale di 830 presenti, “di cui – fa sapere l’organizzazione – il 35% dall’estero, con una forte componente cinese, ma anche dall’area nordeuropea”.

Più di 500 i top buyer e le delegazioni internazionali, provenienti da 57 Paesi”. Il tutto su un’area espositiva di 16 padiglioni (4 in più nel confronto col 2023) animata da oltre 120 convegni.