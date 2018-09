Efficienza energetica negli edifici, 48 milioni dalla Regione Campania

La Giunta regionale della Campania ha approvato, lo scorso luglio, lo stanziamento di 48 milioni di fondi Fesr 2014-2020 (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) per la selezione delle operazioni di efficientamento energetico “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”. Lo stanziamento totale, avvenuto su proposta dell’assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio, Bruno Discepolo, verrà suddiviso in questo modo: 8 milioni per finanziare il completamento dell’intervento finalizzato al conseguimento di una efficace funzionalità ed efficientamento energetico della sede della Giunta Regionale della Campania di Via Santa Lucia 81 a Napoli; e 40 milioni per la selezione tramite procedura ad evidenza pubblica, ai fini dell’ammissione al finanziamento, di progetti esecutivi cantierabili, in armonia con la normativa vigente in materia di procedure d’appalto, predisposti per la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici, nelle strutture pubbliche, nell’edilizia abitativa pubblica, per l’installazione dei sistemi di produzione di energia di fonte rinnovabile e l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica presenti in Regione Campania, individuando i relativi criteri di ammissione, valutazione e priorità. Il provvedimento varato dalla Giunta Regionale è un importante contributo alla promozione di politiche volte alla valorizzazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e alla razionalizzazione e modernizzazione delle reti, con l’integrazione di fonti rinnovabili.