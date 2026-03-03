Egidio Bernava Morante a capo della Conferenza Nazionale dei Conservatori

Egidio Bernava Morante, presidente del Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli di Messina, è eletto nuovo presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori italiani. La nomina è avvenuta con voto unanime del direttivo nazionale. Succede a Ivano Iai, presidente del Conservatorio di Sassari. Bernava guiderà anche il Consiglio Direttivo Nazionale, composto da 7 membri eletti lo scorso 30 gennaio, con il compito di coordinare le attività istituzionali delle principali realtà dell’alta formazione musicale italiana. La Conferenza assicura una rappresentanza stabile presso il Ministero dell’Università e della Ricerca e svolge funzioni consultive e di raccordo, favorendo l’uniformità degli indirizzi operativi dei conservatori all’interno del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. La cerimonia di passaggio di consegne a Roma il 3 marzo.