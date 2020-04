Egitto, Iic Cairo: Iniziative online nel segno dell’arte e della lingua italiana

Per venire incontro agli studenti e agli amici della cultura italiana che al momento si trovano a casa, l’IIC Cairo ha lanciato una serie di iniziative educative ed artistiche che possono essere seguite comodamente dalla propria abitazione. Attraverso i suoi canali sociali @iiccairofficial ha lanciato la nuova serie di video “Appunti e spunti di lingua e cultura italiana” del Direttore dell’Istituto, Davide Scalmani. Il Direttore IIC, in brevi filmati, introduce diversi aspetti della cultura italiana che hanno stretti legami con l’attualità. Nella prima puntata il Direttore Scalmani ha presentato il Premio Strega, il più importante premio letterario italiano, mentre nel secondo episodio, parlando del design italiano, ha spiegato il perché l’Italia conquista la leadership del mercato dei beni estetici, in occasione dell’Italian Design Day. Oltre a questa serie di video, l’Istituto sta lanciando per i prossimi giorni di Ramadan una seconda serie dedicata agli studenti di italiano: “Parla come mangi”, realizzata dagli insegnanti dell’IIC Cairo e che indaga le diverse espressioni dell’italiano parlato, spesso simili a quelle egiziane, così come la gestualità ed i modi di vivere. L’Istituto in questi giorni continua il suo impegno anche nel campo dell’arte contemporanea, proponendo quotidianamente contenuti ed esperienze artistiche dall’Italia e non solo. Per testimoniare l’importanza dell’arte, soprattutto in questo momento, l’IIC Cairo ha lanciato la rassegna di eventi online “CreativItaly”, dedicata ai giovani creativi egiziani ed al loro rapporto con l’iconica cultura italiana.

Per celebrare l’anniversario della nascita del grande regista Federico Fellini, il primo evento online di CreativItaly è rivolto ai giovani graphic designer e disegnatori egiziani. Attraverso una campagna online, che si può seguire sui canali sociali dell’Istituto, i grafici e disegnatori potranno rendere omaggio al Maestro del cinema italiano con un’opera che mostri come Fellini abbia e continui ad influenzare l’immaginario onirico di tanti artisti d’oggi. Non solo arte contemporanea: l’Istituto del Cairo ha voluto ricordare attraverso l’iniziativa “Un dipinto al giorno” l’anniversario di Raffaello, uno dei più grandi pittori del Rinascimento, celebre per i suoi ritratti e per i celebri affreschi delle Stanze Vaticane. Per quanto riguarda l’insegnamento della lingua italiana, l’IIC sta concludendo la prima sessione di corsi di italiano interamente online: numerose sono state le richieste da parte di studenti che per approfittare del momento di isolamento vogliono cominciare a studiare l’italiano. L’Istituto, tra i primi nella rete di Istituto Italiani nel mondo, ha continuato a fornire ai suoi studenti a casa dei corsi che coprivano tutti i livelli insegnati. Per non abbandonare i suoi affezionati studenti, l’IIC organizzerà per gli studenti più volenterosi anche dei brevi corsi di conversazione durante il mese di Ramadan, per dare la possibilità a tutti di rimanere in contatto con la lingua e cultura italiana. Insomma lingua, arte, cinema, cultura e giovani creatività, questi sono gli ingredienti della nuova programmazione online dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo.