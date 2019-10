Egitto, l’Italia avrà un console onorario a Sharm El Sheikh

L’Ambasciata d’Italia al Cairo intende nominare un nuovo Console onorario a Sharm El Sheikh. Il Console onorario, che opererà sotto la direzione dell’Ambasciata d’Italia al Cairo, sarà chiamato a svolgere primariamente funzioni di assistenza in favore dei cittadini italiani e tutela degli interessi italiani nel territorio di competenza. Le manifestazioni di interesse per l’incarico potranno essere inviate all’Ambasciata d’Italia al Cairo (ambasciata.cairo@esteri.it). La selezione – precisa l’ambasciata – non avverrà in base a procedura concorsuale né para-concorsuale. I funzionari consolari onorari vengono scelti dall’Amministrazione competente (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) “fra persone preferibilmente di cittadinanza italiana, che godano di stima e prestigio e diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari”.