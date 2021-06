Egitto: Prodi, ‘per Zaki non serve cittadinanza ma azione Governo più stringente’**

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Questo è un gioco politico, chiamiamolo ricatto. Ritardare di 45 giorni in 45 giorni non è una misura che abbia ragioni giudiziarie, è un ricatto politico. I ricatti politici si risolvono con la politica. Credo che il Governo italiano debba fare il possibile sia per il caso Regeni che il caso Zaki, perché si venga finalmente a un chiarimento. Le armi le abbiamo, non siamo l’ultimo Paese del mondo, ci vuole determinazione perché si tratta di accanimento giudiziario”. Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di ‘e-venti’ su Sky Tg24.