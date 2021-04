Egitto: Verducci, ‘concessione cittadinanza a Zaki sia tempestiva’

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Quanto affermato dal sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova è molto importante. Finalmente le parole che aspettavamo. Il Governo avvia le procedure per il conferimento della cittadinanza a Patrick Zaki, così come lo impegna a fare l’odg approvato in Senato. L’auspicio è che sia un’azione forte e tempestiva, perchè l’iniziativa congiunta di Parlamento e Governo può salvare la vita a Zaki, ridare la libertà a lui e alle sue idee, rilanciare la richiesta di verità è giustizia per Giulio Regeni”. Così in una nota il senatore del Pd Francesco Verducci, primo firmatario dell’odg per la cittadinanza a Zaki.