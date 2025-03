Ego-fashion, l’arte di vestire la leadership 

Annamaria Spina è la Ceo e co-fondatrice di Ethi-call, il marchio del lusso etico il cui obiettivo è “rivoluzionare il concetto di impresa con un nuovo modello economico basato su etica e business, innovazione e leadership visionaria”. Nel panorama dell’economia globale, dominato da modelli di business sempre più orientati alla crescita a ogni costo l’imprenditrice si segnala come una delle menti più innovative del nostro tempo.



di Annamaria Spina

Sono un’esploratrice dell’etica applicata alla leadership, una cacciatrice di verità manageriali, un’ideatrice di scenari in cui potere e responsabilità si intrecciano come fili di un tessuto pregiato.

Oggi voglio parlare di Ego-fashion: l’arte di vestire la propria leadership con autenticità, consapevolezza e stile etico.

Viviamo in un mondo in cui l’apparenza è tutto, in cui il personal branding è il nuovo biglietto da visita e in cui il leader è spesso un’icona di stile prima ancora che una guida carismatica. Ma cosa accade quando la moda dell’economia incontra l’etica? Quando “l’abito” che indossiamo nel nostro ruolo di leader non è fatto solo di tessuto, ma di valori, scelte, e coerenza?

Ego-fashion non è solo il modo in cui ti presenti, ma il modo in cui costruisci la tua immagine di leader. È equilibrio perfetto tra potenza e responsabilità, tra carisma e ascolto, tra audacia ed integrità. In un mondo in cui ogni scelta è un messaggio, la tua leadership diventa la tua firma, il tuo tratto distintivo. Lo stile dell’economia diventa una rivoluzione culturale, una nuova concezione di economia della moda e del lusso che non parte dal tessuto, ma dall’anima.

Questo è un nuovo paradigma: un IO Superiore che si veste per Essere, non solo per apparire.

Un protagonismo che non è esibizione, ma affermazione di libertà e determinazione. Un modo di abitare il proprio ruolo senza compromessi, indossando la coerenza come la più preziosa delle stoffe o dei diamanti. Ogni leader ha uno stile, un “EGO-fashion” unico. C’è chi sceglie l’abito del decisionista, chi quello del visionario, chi preferisce il casual dell’empatia e della flessibilità. Ma qualunque, sia il suo stile, ricordati che la vera eleganza del leader sta nella determinazione e nell’integrità. L’eleganza di un leader si riflette nelle sue decisioni, nei suoi investimenti, nei modelli di business che promuove. Una leadership raffinata, consapevole e determinata è il nuovo lusso che fa la differenza tra stagnazione e innovazione.

L’economia deve essere elegante. Un sistema economico che si nutre di bellezza, coerenza e scelte consapevoli diventa irresistibile. L’eleganza non è solo estetica, è attrattiva, è magnetismo, è capacità di ispirare e creare desiderio. Quando l’etica e lo stile si fondono, si attivano i sensi. Un marchio, un’azienda, un modello di business diventano non solo funzionali, ma affascinanti, evocativi, esperienziali. Un’economia elegante si percepisce, si nutre, si respira. La qualità delle relazioni, la bellezza delle interazioni, la cura del dettaglio creano un ecosistema che attira, fidelizza e trasforma.

L’eleganza in economia non è solo lusso, ma una nuova sensibilità. È il tatto raffinato della decisione giusta, l’olfatto che riconosce le opportunità autentiche, la vista che coglie il valore dietro l’apparenza. Un’economia raffinata non è solo profitto, ma cultura. È uno spazio in cui l’individuo diventa protagonista, dove il potere è espressione di libertà e determinazione. Un’economia elegante è una economia che sa creare attrazione, che seduce con intelligenza delle scelte, e l’armonia delle strategie. Un’attrazione economica che funziona davvero non scaturisce da una scelta impulsiva, bensì da un coinvolgimento di “passione mentale”. In Ethi-call, sappiamo che la vera “attrazione” di una scelta aziendale non nasce dalla superficialità dell’impatto immediato ma dalla solidità di una visione raffinata.

Un’economia elegante non urla, non s’impone: attrae, con intelligenza, con stile, con costanza.

.