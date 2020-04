EIC Accelerator, call per le Pmi: finanziamenti fino a 15 milioni di euro

Il bando EIC Accelerator (ex SME Instrument) è contenuto nel Work Programme European Innovation Council – EIC Pilot 2020 di Horizon 2020 ed dedicato allo sviluppo e lo scale up delle innovazioni di start-up e PMI nella fase in cui possono attirare investimenti privati. Tramite l’accelerator, in particolare, le imprese potranno accedere a finanziamenti misti (sovvenzioni e equity) fino a 15 milioni di euro. Le prossime scadenze per partecipare al bando sono: 19 maggio 2020 1 7 ottobre 2020. Per queste prossime scadenze, la Commissione europea ha previsto alcune novità, con la pubblicazione il 25 marzo 2020 di una nuova versione del Work Programme European Innovation Council – EIC Pilot 2020 di Horizon 2020. In particolare: la scadenza del 19 maggio 2020 dell’EIC Accelerator sarà interamente dedicata ai temi del nuovo Green Deal europeo e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, così come fissati negli 8 obiettivi sostenibili della Comunicazione di dicembre 2019 della Commissione europea, con allocazione di budget aggiuntivo (pari a 350 milioni di euro) per questa scadenza maggiore focus sulle cosiddette women-led companies (CEO o posizioni equivalenti) per le scadenze di maggio e ottobre.