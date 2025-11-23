EIC Accelerator, scalare progetti innovativi: call da 634 milioni per startup e Pmi

La Commissione europea ha aperto il bando EIC Accelerator 2026 di Horizon Europe diretto a imprese innovative con il potenziale di creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli esistenti. La call 2026, del valore di 634 milioni di euro, si rivolge a singole startup e piccole e medie imprese (PMI) per sviluppare e scalare innovazioni rivoluzionarie ad alto impatto in grado di creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli esistenti (TRL 6-8). In alcuni casi vengono sostenute anche small mid-cap (fino a 500 dipendenti) che possono applicare per equity only.

Possono candidarsi aziende che abbiano già completato la fase di test e validazione tecnologica e siano pronte per le fasi avanzate di sviluppo e scale-up.

Il bando combina finanziamenti a fondo perduto e investimenti diretti, affiancati dai Business Acceleration Services, pensati per sostenere la crescita rapida di innovazioni ad alto rischio.

L’EIC accoglie le candidature di innovatori di tutti gli Stati membri dell’UE e dei Paesi associati al programma Horizon Europe. In particolare, accoglie con favore le candidature di startup e PMI con amministratori delegati donne.

Il processo di selezione comprende 4 fasi. Ogni fase superata con successo dà accesso alla fase successiva: scrittura di una proposta breve; presentazione di una proposta completa, intervista con la Giuria EIC, negoziazione della componente grant, avvio della due diligence per la componente Investment, short proposal. Scadenza fissata per il 17 dicembre 2026.