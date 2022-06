Eic, Capitale europea dell’innovazione: candidature aperte fino al 30 giugno

Sono aperte le candidature per l’edizione 2022 del premio “Capitale europea dell’innovazione” del Consiglio Europeo per l’innovazione (EIC). L’European Capital of Innovation Awards è un premio annuale di riconoscimento assegnato alle città europee che meglio promuovono l’innovazione nelle loro comunità. Nello specifico l’edizione 2022 riconoscerà il contributo delle città per lo sviluppo di ecosistemi locali di innovazione a beneficio degli innovatori e del benessere dei loro cittadini.

Il premio “Capitale europea dell’innovazione” prevede due categorie differenti: la prima è The European Capital of Innovation che si rivolge alle città con una popolazione minima di 250.000 abitanti. Il vincitore riceverà 1.000.000 euro e i due secondi classificati 100.000 euro ciascuno. The European Rising Innovative City si rivolge, invece, alle città con una popolazione da 50.000 a 249.999 abitanti. Il vincitore riceverà 500.000 euro e i due secondi classificati 50.000 euro ciascuno

Le città partecipanti devono trovarsi in uno Stato membro dell’UE o in un paese associato a Horizon Europe.