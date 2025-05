EIC Women Leadership Programme: aperte le candidature per la nona edizione

Il Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC), in collaborazione con l’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), ha annunciato l’apertura della 9° edizione del EIC Women Leadership Programme (EIC WLP).

Questo programma, che si terrà da settembre a novembre 2025, è rivolto a donne che ricoprono ruoli da (co-)fondatrici o da leader in posizioni C-suite (CEO o altre posizioni di vertice) in aziende costituite da almeno 2 anni.

Questa edizione esclusiva è pensata per imprenditrici esperte e ha l’obiettivo di supportare la crescita delle loro attività. Il programma offre formazione su competenze essenziali di leadership e imprenditorialità, come negoziazione, fundraising e sviluppo del team.

In particolare, le innovatrici selezionate che avranno l’opportunità di partecipare a sessioni di Formazione (approfondimenti su leadership e competenze imprenditoriali); eventi di Networking (espansione dei contatti nel mondo degli affari); coaching aziendale (supporto per affrontare le sfide aziendali); mentoring personale (sostegno per lo sviluppo della carriera). Le candidature sono aperte fino all’11 maggio.