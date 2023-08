Eicma 2023, biglietti in promozione ancora per tutta l’estate

MILANO (ITALPRESS) – Mentre fervono i preparativi per l’Edizione numero 80 di novembre, l’estate di Eicma è contraddistinta dalla promozione sul prezzo dei titoli d’ingresso. I biglietti per l’Esposizione internazionale delle due ruote, che torna nei padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 9 al 12 novembre prossimi, saranno infatti in vendita sul sito ufficiale della manifestazione (www.eicma.it) con uno sconto secco di 3 euro fino alle ore 12 di lunedì 18 settembre. Gli appassionati posso quindi già assicurarsi l’ingresso in EICMA al prezzo promozionale di 16 euro (+ 1,50 euro di spese fisse) al posto dei 19 euro (+ 1,50 euro di spese fisse) della tariffa piena. “Nonostante l’aumento dell’inflazione e l’incremento dei costi – ha commentato il presidente di EICMA, Pietro Meda – stiamo lavorando per offrire al nostro pubblico un spettacolo ancora più grande e coinvolgente ad un prezzo invariato da tre edizioni: credo sia un segnale importante di fedeltà e riconoscenza a tutti gli appassionati”.

Oltre al ticket shop officiale, sul sito ufficiale dell’evento espositivo sono già disponibili l’elenco degli espositori e tutte le informazioni sull’Edizione 2023 di Eicma.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).