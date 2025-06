EICMA con “That’s Amore” mette la passione al centro sua campagna 2025

MILANO (ITALPRESS) – Quella per le due ruote è una passione viscerale ed EICMA la celebra nella sua campagna pubblicitaria 2025. L’iniziativa di comunicazione è stata presentata in anteprima lo scorso fine settimana al Mugello Circuit in occasione del Gran Premio d’Italia di MotoGP. Svelata all’Hospitality FMI dall’AD di EICMA Paolo Magri, dal presidente Pietro Meda e dal presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, il visual riporta un cuore tatuato sulla pelle con la trama di un battistrada come forma d’amore indelebile. La creatività è un’immagine forte, in bianco e nero, dove risalta in rosso il claim scelto per l’Edizione numero 82 dell’evento espositivo: That’s Amore.

Ed è il presidente di EICMA, Pietro Meda, a sottolineare l’intento di questa campagna, che “è quello di avvicinarsi sempre di più al nostro grande pubblico, rendendo tangibile e celebrando un sentimento che molto spesso va oltre i confini della passione, che è identità, dedizione, senso di appartenenza e condivisione. Il nostro evento è il più grande contenitore al mondo di queste emozioni e ogni anno è una magia che si ripete e a cui abbiamo dato il nome di ‘amorè”.



Nel suo intervento l’amministratore delegato di EICMA Paolo Magri ha rimarcato quanto “la strategia di comunicazione intrapresa sia quella di rendere viva ed assidua la presenza di EICMA negli eventi, sui campi gara e dove batte il cuore della passione per due ruote, raccontandola e valorizzandola: abbiamo impresso un cambio di passo, senza perdere di vista l’istituzionalità acquisita e intensificando anche la collaborazione con FMI, che promuove l’utilizzo delle due ruote a tutti i livelli”.

Il Presidente della FMI Giovanni Copioli ha evidenziato “l’importanza della sinergia tra la Federazione ed EICMA, che si concretizza in numerose attività rivolte a tutti i motociclisti e a una diffusione della cultura delle due ruote. Oltre all’evento odierno, ne sono esempi concreti il Trofeo EICMA Adventure Series e tutti i progetti in comune, sportivi e non, che mirano a promuovere la moto non solo come mezzo di trasporto ma come stile di vita”.

Infine, Paolo Biffi, founder di Agenzia YES! che ha firmato la campagna di EICMA 2025, ha dichiarato: “L’obiettivo è stato molto chiaro fin da subito: tornare a parlare il linguaggio più autentico al pubblico: quello delle emozioni. Abbiamo quindi voluto raccontare l’amore per la moto come qualcosa che si porta addosso, che si sente sulla pelle e nel cuore. That’s Amore non è solo un titolo: è un manifesto. E la campagna si rivolge a un pubblico sempre più ampio e giovane, rafforzando il ruolo di EICMA come simbolo iconico e senza tempo della cultura motociclistica”.



Con questa presentazione inizia quindi per EICMA il cammino ufficiale verso l’Edizione numero 82, che torna a Fiera Milano Rho da martedì 4 a domenica 9 novembre 2025, con i giorni 4 e 5 dedicati esclusivamente a stampa e operatori di settore. I biglietti saranno disponibili già a fine luglio direttamente sul sito ufficiale della manifestazione www.eicma.it, unico canale di vendita, a una tariffa di lancio dedicata.

foto: ufficio stampa Eicma

