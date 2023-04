EIIS 2023, Morales (IFAD): “Offriamo finanziamenti e supporto per sviluppo equo e sostenibile”

(Adnkronos) – “L’IFAD offre finanziamenti e supporto per soluzioni per uno sviluppo più sostenibile, equo e inclusivo nei Paesi in via di sviluppo. Stiamo portando al Summit di EIIS il nostro approccio per la sostenibilità”. Lo ha dichiarato Gladys H. Morales, Responsabile per l’Innovazione di IFAD, in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit 2023 che si è tenuto a Roma.